День Арина-урви берега 29 апреля богат приметами, традициями и поверьями ClickioВ России 29 апреля отмечается День памяти святых Арины, Ирины, Агапии и Хионии, родных сестер, которые испытали мученическую смерть за веру в Иисуса Христа.
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