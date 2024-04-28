День Арина-урви берега 29 апреля богат приметами, традициями и поверьями ClickioВ России 29 апреля отмечается День памяти святых Арины, Ирины, Агапии и Хионии, родных сестер, которые испытали мученическую смерть за веру в Иисуса Христа.