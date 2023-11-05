Россия объединяет: как в Нижнем Новгороде отмечали День народного единства

Фестиваль «Россия объединяет», крёстный ход, флешмоб с огромным триколором, открытие нового памятника и отправка бойцов и гуманитарных грузов в зону СВО – смотрим, как в Нижнем Новгороде отмечали День народного единства.
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