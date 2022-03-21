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Николай Валуев: «Заоблачный фонд зарплат футболистов формируется только из менеджмента»

Николай Валуев высказался о зарплатах российских футболистов. «Зарплаты российских футболистов должны соответствовать только их умениям и навыкам, не в зависимости от возраста игроков.

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