Названы самые популярные подержанные авто в России

На вторичном рынке автомобилей в России в экономклассе доминируют отечественные автомобили, в среднем классе наибольшей популярностью пользуются машины из Южной Кореи, а в сегменте премиум закрепились бренды из Германии.
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