Прогноз погоды в Крыму на 9 мая 🌧 В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +18 и облачно с прояснениями В Евпатории +16 и небольшой дождь В Черноморском +15 и небольшой дождь В Джанкое +19 и небольшой дождь В Ялте +19 и небольшой дождь В Алуште +20 и небольшой дождь В Керчи +18 и небольшой дождь В Армянске +17 и небольшой дождь В Красноперекопске +17 и дождь В Бахчисарае +20 и небольшой дождь В Феодосии +17 и небольшой дождь В Судаке +17 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.