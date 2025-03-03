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Зверское убийство в Крыму: мужчина изрезан скальпелем

Зверское убийство в Крыму: мужчина изрезан скальпелем

Жительница Крыма признана виновной в убийстве сожителя. В ходе судебного заседания было установлено, что весной прошлого года гражданка с сожителем распивали алкоголь в частном домовладении в Симферополе.

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