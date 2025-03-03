Зверское убийство в Крыму: мужчина изрезан скальпелем

Жительница Крыма признана виновной в убийстве сожителя. В ходе судебного заседания было установлено, что весной прошлого года гражданка с сожителем распивали алкоголь в частном домовладении в Симферополе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии