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Царьград

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Леус: Петербург 11 сентября накроют дожди и похолодание до +14

Леус: Петербург 11 сентября накроют дожди и похолодание до +14

Погода в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 сентября, окажется под влиянием тыловой части циклона, который смещается в сторону Карелии.

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