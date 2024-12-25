Аналитики рассказали про средний срок сдачи квартир в аренду в Петербурге

Период поиска недвижимости снизился По данным аналитиков сервиса «Яндекс Аренда», в 2024 году на рынке съемного жилья в ряде крупных городов РФ отмечается сокращение сроков сдачи недвижимости в долгосрочную аренду относительно 2023 года.
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