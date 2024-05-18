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Кирилл Марченко о кумирах: «Овечкин, как и у всех российских пацанов, думаю. В 16-17 лет понравился Кросби. Потом Кучеров»

23-летний форвард провел второй сезон в составе «Коламбуса». В минувшем регулярном чемпионате на его счету 42 (23+19) очка за 78 матчей при полезности «минус 5».

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