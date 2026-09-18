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Татарстанда АИ-92 һәм АИ-98 бензинына бәяләр артты

Татарстанда АИ-92 һәм АИ-98 бензинына бәяләр артты

Татарстанда бер атна эчендә, 8 сентябрьдән 14 сентябрьгә кадәр, АИ-92 һәм АИ-98 маркалы бензинның уртача бәяләре сизелерлек артты.

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