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Иркутск Сегодня

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В Иркутске судебные приставы взыскали с производителя модульных зданий более 44 млн рублей

В Правобережном отделении судебных приставов города Иркутска завершилось сводное исполнительное производство в отношении компании, специализирующейся на производстве и изготовлении металлических модульных каркасных зданий.

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