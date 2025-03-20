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Раскрыты секреты тренировок после 40 лет

Раскрыты секреты тренировок после 40 лет

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер раскрыл секреты тренировок после 40 лет. Его слова приводит Men Today. Кавальер рекомендовал поднимать тяжести три-четыре раза в неделю, сосредоточившись как на непосредственно силовых тренировках, так и на упражнениях на гипертрофию — наращивание мышечной массы.

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