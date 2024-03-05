Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к украинскому олигарху Коломойскому

Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему губернатору Днепропетровской области Украины, олигарху Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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