В Бобруйске воры-домушники по ошибке проникли в квартиру к пенсионерке, когда женщина была дома. ´Ошибка´ стоила злодеям своб...

В Бобруйске воры-домушники по ошибке проникли в квартиру к пенсионерке, когда женщина была дома. ´Ошибка´ стоила злодеям свободыС начала августа в милицию стали поступать заявления жителей Бобруйска, пострадавших от квартирных воров.