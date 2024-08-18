В Бобруйске воры-домушники по ошибке проникли в квартиру к пенсионерке, когда женщина была дома. ´Ошибка´ стоила злодеям своб...

В Бобруйске воры-домушники по ошибке проникли в квартиру к пенсионерке, когда женщина была дома. ´Ошибка´ стоила злодеям свободыС начала августа в милицию стали поступать заявления жителей Бобруйска, пострадавших от квартирных воров.
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