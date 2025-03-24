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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн о 3:3 с Италией: «Первый тайм был лучшим за время моей работы в сборной, но во втором Германия часто играла назад и через центр»

В первой игре сборная Германии победила «скуадру адзурру» со счетом 2:1. «Первый тайм очень впечатлил: он был невероятно хорош, лучшим за время моей работы в сборной.

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