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Запад в ярости: "Ракетный Ким" привез России подарки – "Стальной дождь" на головы врага и дивизию северокорейских воинов

Запад в ярости: "Ракетный Ким" привез России подарки – "Стальной дождь" на головы врага и дивизию северокорейских воинов

Стоит сразу сказать, что это второй визит в Россию Ким Чен Ына. Он до этого принимал у себя в стране министра оборону Шойгу.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Те  недоумки в России, кому не нравится  наш союз с Кимом, не понимают главного - мы  можем там держать свою военно-морскую базу, не зависящую от причуд природы
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