Запад в ярости: "Ракетный Ким" привез России подарки – "Стальной дождь" на головы врага и дивизию северокорейских воинов

СМИ. Актуальные новости - здесьОбществоПодписатьсяЗапад в ярости: "Ракетный Ким" привез России подарки – "Стальной дождь" на головы врага и дивизию северокорейских воинов Стоит сразу сказать, что это второй визит в Россию Ким Чен Ына. Он до этого принимал у себя в стране министра оборону Шойгу.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир АлтайцевТе недоумки в России, кому не нравится наш союз с Кимом, не понимают главного - мы можем там держать свою военно-морскую базу, не зависящую от причуд природыОтветить23 час.
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