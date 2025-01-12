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Царьград

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Замедление гриппа в Китае: медресурсы стабильны, метапневмовирус под контролем

Замедление гриппа в Китае: медресурсы стабильны, метапневмовирус под контролем

В Китае замедляется рост заболеваемости гриппом, сообщил представитель здравкома Ху Цянцян. Вспышка метапневмовируса под контролем, медресурсов хватает.

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