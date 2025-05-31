Названы основные факторы старения моторного масла

Моторное масло со временем теряет свойства. Это происходит под воздействием ряда факторов, знание которых может продлить стабильную работу мотора, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.
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