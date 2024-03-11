Тотальный диктант за время существования акции написали около 4 млн человек

За 20 лет существования акции «Тотальный диктант» в нем приняли участие около 4 млн человек. Об этом 11 марта сообщил руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».