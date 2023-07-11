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Въехал в стену дома: серьезное ДТП произошло ночью в Уссурийске

Въехал в стену дома: серьезное ДТП произошло ночью в Уссурийске

Жуткая авария произошла на улице Горького в Уссурийске. Два автомобиля после столкновения оказались на тротуаре, причем, одного из них остановила стена дома.

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