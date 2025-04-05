Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди?

Anatoly Kiselev Сколько говорить что СССР не развалился, а его развалили. Ещё и сейчас мы существуем и потребляем то что было создано в СССР.

Anatoly Kiselev За деньги можно, только где их взять большинству людей, если около 40% из них живут около или за гранью бедности. Есть небольшая группа людей, которая присвоила богатства страны и власть ничего не делает чтобы эти богатства вернуть или по крайне мере перераспределить богатства в пользу бедных. Не принят прогрессивный ПДНФЛ, не отменён налог на низкие доходы.