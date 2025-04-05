Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди?

Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди?

Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди? Кто и почему стремится отменить Советский Союз? В чем уникальность СССР и почему его до сих пор ненавидят? За 70 лет своего существования Советский Союз добился таких результатов, каких в XX веке добились только США.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Сколько говорить что СССР не развалился, а его развалили. Ещё и сейчас мы существуем и потребляем то что было создано в СССР.
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10 час.
Anatoly Kiselev
За деньги можно, только где их взять большинству людей, если около 40% из них живут около или за гранью бедности. Есть небольшая группа людей, которая присвоила богатства страны и власть ничего не делает чтобы эти богатства вернуть или по крайне мере перераспределить богатства в пользу бедных.  Не принят прогрессивный ПДНФЛ, не отменён налог на низкие доходы.
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9 час.
Астон Мартин
СССР , социализм - это лучшее что было в нашей истории !🤔 деньги и их количество имеют свойство обесцениваться со временем и  превращаться в ничто , а социальные достижения - никогда , и те кто их отменяет - это враги и реакционеры ...🥸
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9 час.
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