Министр труда Германии назвала катастрофической ситуацию с бюджетом страны

www.globallookpress.com/Juliane Sonntag Министр труда и социальных вопросов Германии, сопредседатель СДПГ Бербель Бас 2 августа охарактеризовала ситуацию с федеральным бюджетом страны как катастрофическую.
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