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Сенаторы США потребовали расследовать слухи о разговорах Маска с Путиным

Сенаторы США потребовали расследовать слухи о разговорах Маска с Путиным

Сообщения о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами по соображениям нацбезопасности, заявили два высокопоставленных сенатора-демократа в письме, с которым ознакомился Reuters.

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