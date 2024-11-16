Сенаторы США потребовали расследовать слухи о разговорах Маска с Путиным

Сообщения о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами по соображениям нацбезопасности, заявили два высокопоставленных сенатора-демократа в письме, с которым ознакомился Reuters.