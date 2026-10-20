Арбитражный суд Тульской области удовлетворил иск ФКП "Алексинский химический комбинат" к ООО "Ярспецпоставка" о взыскании неотработанного аванса по двум контрактам на реконструкцию производства на заводе в городе Котовске в Тамбовской области.