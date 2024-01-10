Действительно ли страх русских перед иностранными гостям безоснователен? По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, граждане нашей страны куда больше опасны, чем мигранты.
МИГРАНТЫ - ЭТО УГРОЗА. ОТВЕТ ТИТОВУ В 18 ПУНКТАХ
Комментарии
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Александр Веревкин
Эти твари смелые, когда в стае, а как прижмут одного, ползают на брюхе в соплях и ссутся от страха! Тьфу, погань чёрная!
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1 час.
Elena Dmitrieva
Даже баллотировался Президенты
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36 мин.
Elena Dmitrieva
Зверье
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36 мин.
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