Эксперт Шорников: Молдавия собирается начать войну с Россией

Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Такое мнение высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, комментируя увеличение расходов страны, о котором объявила президент Молдавии Майя Санду.
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