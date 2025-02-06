Русская весна
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Русская весна

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В Кремле ответили на угрозы Совета Европы по созданию «трибунала» для России

В Кремле ответили на угрозы Совета Европы по созданию «трибунала» для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию «трибунала» для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно занимают однобокую позицию и не готовы смотреть на реальность.

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Комментарии
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Eduard
Вы ЕС США совершаете перевороты,не Россия!Причем Трамп тут не причем!
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11 час.
Eduard
Европа думает,что мы совсем все дураки и ничего не помним,не понимаем?
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11 час.
Eduard
Европу надо проучить,как минимум,не болтать,а проучить силой.Ядерной державе не стоит опасаться кучки недостран и их жертв.На Уераине более 10 лет каждый деньнь гибнут наши люди,почему я должен за немцев и поляков переживать?
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11 час.
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