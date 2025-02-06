В Кремле ответили на угрозы Совета Европы по созданию «трибунала» для России

Европа думает,что мы совсем все дураки и ничего не помним,не понимаем?

Eduard

Европу надо проучить,как минимум,не болтать,а проучить силой.Ядерной державе не стоит опасаться кучки недостран и их жертв.На Уераине более 10 лет каждый деньнь гибнут наши люди,почему я должен за немцев и поляков переживать?