Журналист Херш: группа стран Европы во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт даже ценой его отставки

Группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить нынешний конфликт даже ценой его отставки.
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