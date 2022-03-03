Друзья, в последнее время все больше начинаешь задаваться этим самым сакраментальным вопросом из замечательного к/ф «Брат-2»: - Где твоя Родина, сынок? Сегодня Родина там, где задница в тепле! И ты лучше меня это знаешь… Разве какими-то иными, помимо озвученных выше, соображениями и мотивами продиктовано поразительное единение, демонстрируемое отечественными «людьми мира», навзрыд голосящими сейчас о мире? Разве чем-то другим возможно объяснить внезапное миролюбие этих «рукопожатных неполживцев», с поразительным хладнокровием игнорировавших все 8 лет то, что творилось на Донбассе? Не замечавших ни «самопроизвольно взрывавшихся» в Луганске кондиционеров, ни «самообстреливавшегося» Донецка и Горловки, Ясиноватой и Счастья.