Закон и Порядок

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- Где твоя Родина, сынок? Сегодня Родина там, где задница в тепле! И ты лучше меня это знаешь…

- Где твоя Родина, сынок? Сегодня Родина там, где задница в тепле! И ты лучше меня это знаешь…

Друзья, в последнее время все больше начинаешь задаваться этим самым сакраментальным вопросом из замечательного к/ф «Брат-2»: - Где твоя Родина, сынок? Сегодня Родина там, где задница в тепле! И ты лучше меня это знаешь… Разве какими-то иными, помимо озвученных выше, соображениями и мотивами продиктовано поразительное единение, демонстрируемое отечественными «людьми мира», навзрыд голосящими сейчас о мире? Разве чем-то другим возможно объяснить внезапное миролюбие этих «рукопожатных неполживцев», с поразительным хладнокровием игнорировавших все 8 лет то, что творилось на Донбассе? Не замечавших ни «самопроизвольно взрывавшихся» в Луганске кондиционеров, ни «самообстреливавшегося» Донецка и Горловки, Ясиноватой и Счастья.

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