Новые правила аренды электросамокатов начнут действовать в новом сезоне

В новом сезоне проката электросамокатов вступят в силу новые правила, сообщает Дептранс Москвы.Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, сообщил о том, что с этого года будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.
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