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Пеп Гвардиола: «Уйду из «Ман Сити», если почувствую, что что-то сломалось. Не собираюсь оставаться, как Фергюсон или Венгер»

Пеп Гвардиола: «Уйду из «Ман Сити», если почувствую, что что-то сломалось. Не собираюсь оставаться, как Фергюсон или Венгер»

Пеп Гвардиола не исключил, что покинет «Манчестер Сити» до истечения контракта. В прошлом месяце каталонец подписал двухлетний контракт с «Ман Сити», который рассчитан до 2025 года.

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