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Рыбин о «Вашингтоне»: «Нужно будет учиться играть без Овечкина – через 2-4 года. Хоккеиста такого масштаба в ближайшем будущем вряд ли удастся найти»

На прошлой неделе стало известно, что российский форвард «Кэпиталс» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

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