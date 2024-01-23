Об этом заявила представитель помощник министра обороны США Селеста Уолландер.Пентагон не стал скрывать передачу Западом истребителей F-16 Украине в 2024 году, об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
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