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Пентагон не стал скрывать передачу Западом истребителей F-16 Украине в 2024 году

Пентагон не стал скрывать передачу Западом истребителей F-16 Украине в 2024 году

Об этом заявила представитель помощник министра обороны США Селеста Уолландер.Пентагон не стал скрывать передачу Западом истребителей F-16 Украине в 2024 году, об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

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