Небензя назвал причиной вето США по Палестине стремление сломать волю народа страны

Этот день мог бы войти в историю как день, когда спустя три четверти века международное сообщество наконец-то сделало правильный шаг на пути к исправлению многолетней «исторической несправедливости» по отношению к Палестине, однако США считают по-другому, заявил 18 апреля на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования о принятие в организацию Палестины в качестве полноправного члена.