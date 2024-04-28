«ИКОНА» – инфракрасное обнаружение, наведение, аннигиляция Тема антидроновой защиты бронетехники на поле боя продолжает оставаться актуальной и спустя два года после начала СВО.
«ИКОНА» – инфракрасное обнаружение, наведение, аннигиляция
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЧ
Алексей Чочия
Такие научные мысли нужно ни здесь писать и не для всех.
Ответить
1 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за комментарий. Другие мои группы-сайты-каналы: "Приветствуем Вас на сайте Галактика", "Друзья", "Славянская доктрина". Считаю, что для этой темы лучше всего подходит только эта: "Тайная доктрина".
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии