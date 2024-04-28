«ИКОНА» – инфракрасное обнаружение, наведение, аннигиляция

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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АЧ
Алексей Чочия
Такие научные мысли нужно ни здесь писать и не для всех.
Ответить
1 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за комментарий. Другие мои группы-сайты-каналы: &quot;Приветствуем Вас на сайте Галактика&quot;, &quot;Друзья&quot;, &quot;Славянская доктрина&quot;. Считаю, что для этой темы лучше всего подходит только эта: &quot;Тайная доктрина&quot;.
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13 мин.

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