«ИКОНА» – инфракрасное обнаружение, наведение, аннигиляция

Такие научные мысли нужно ни здесь писать и не для всех.

Юрий Ильинов

Спасибо за комментарий. Другие мои группы-сайты-каналы: "Приветствуем Вас на сайте Галактика", "Друзья", "Славянская доктрина". Считаю, что для этой темы лучше всего подходит только эта: "Тайная доктрина".