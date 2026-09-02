ФРАНКФУРТ (ИА Реалист). 1 сентября президент Бундесбанка и член Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель подтвердил, что Европейский центральный банк повысит ставки 10 сентября, но оставил открытым вопрос о дальнейшей траектории.
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