Возвращение легенды. «Ноттингем Форест» вернулся в элиту спустя 23 года

В финале стыковых матчей за право сыграть в АПЛ «Ноттингем» обыграл «Хаддерсфилд». Формат плей-офф Для пущего веселья в Чемпионшипе не принято повышать в Премьер-Лигу напрямую три первых клуба.
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