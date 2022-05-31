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Возвращение легенды. «Ноттингем Форест» вернулся в элиту спустя 23 года

Возвращение легенды. «Ноттингем Форест» вернулся в элиту спустя 23 года

В финале стыковых матчей за право сыграть в АПЛ «Ноттингем» обыграл «Хаддерсфилд». Формат плей-офф Для пущего веселья в Чемпионшипе не принято повышать в Премьер-Лигу напрямую три первых клуба.

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