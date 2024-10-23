Главные вопросы о побеге генерала Шевцовой

Пожалуй, после арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова самой обсуждаемой фигурой, ушедшей из военного ведомства, стала госсоветник 1-го класса (на гражданской должности эквивалентно генералу армии) Татьяна Шевцова.
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