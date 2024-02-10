Загадки «китайской Атлантиды», затопленной водами озера Тысячи островов Елена Черненко Озеро Цяньдаоху, известное также как озеро Тысячи островов, на самом деле является искусственным водохранилищем на реке Синьаньцзян, расположенным в провинции Чжэцзян.
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