Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Почему Никита Михалков чувствует вину перед балериной Еленой Матвеевой

Почему Никита Михалков чувствует вину перед балериной Еленой Матвеевой

Сегодня Елену Матвееву знают как хореографа сборной команды страны по фигурному катанию. Она ставила «Ромео и Джульетту» и «Лебедя» для Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова, «Посвящение балету» для олимпийских чемпионов Марины Климовой и Игоря Пономаренко, работала с Ириной Слуцкой и многими известными фигуристами.

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