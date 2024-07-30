Почему Никита Михалков чувствует вину перед балериной Еленой Матвеевой

Сегодня Елену Матвееву знают как хореографа сборной команды страны по фигурному катанию. Она ставила «Ромео и Джульетту» и «Лебедя» для Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова, «Посвящение балету» для олимпийских чемпионов Марины Климовой и Игоря Пономаренко, работала с Ириной Слуцкой и многими известными фигуристами.