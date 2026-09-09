Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» отметил, что грядущая игра покажет, в каком состоянии находится его команда.
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