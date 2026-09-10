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Аргументы и Факты

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Супруга Мадуро попросила освободить ее из-под стражи в США из-за болезни

Супруга Мадуро попросила освободить ее из-под стражи в США из-за болезни

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес попросила федерального судью в США освободить ее из-под стражи до начала судебного процесса из-за серьезного заболевания сердца.

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