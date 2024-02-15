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Пушков: цель вброса о ЯО России в космосе — одобрение помощи Украине

Пушков: цель вброса о ЯО России в космосе — одобрение помощи Украине

Заявления о ядерном оружии России в космосе, которые звучат в США, представляют очередную информационную провокацию, а цель ее — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 млрд долларов Украине.

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