Заявления о ядерном оружии России в космосе, которые звучат в США, представляют очередную информационную провокацию, а цель ее — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 млрд долларов Украине.
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