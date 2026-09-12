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Царьград

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МЧС обнаружило тело пропавшего мужчины в реке Каракойсу

МЧС обнаружило тело пропавшего мужчины в реке Каракойсу

Сегодня в 08:55 тело мужчины, пропавшего несколько дней назад, было обнаружено в реке Каракойсу под мостом на въезде в село Кикуни в Дагестане.

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