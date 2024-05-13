Крестивший Белоусова священник назвал его честным человеком и истинным патриотом

Протоиерей Леонид Царевский, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково, высказался о честности и патриотизме Андрея Белоусова, которого президент Владимир Путин предложил на пост министра обороны РФ.
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