Овечкин прервал свою голевую серию, но «Вашингтон» все равно победил

Александр Овечкин все-таки не сумел повторить очередной рекорд Национальной хоккейной лиги, на этот раз по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 38 лет или старше, который пока единолично принадлежит Бретту Халлу.
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