«Попадание было, но ничего серьезного». Медиафутболист, в которого стреляли в Москве, вышел на связь

«Меня не теряйте, живой, здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже.
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