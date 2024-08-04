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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Попадание было, но ничего серьезного». Медиафутболист, в которого стреляли в Москве, вышел на связь

«Меня не теряйте, живой, здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже.

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