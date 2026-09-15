«Кризис уже наступил»: нефтяники всего мира просят США прекратить блокаду Ирана

Руководители нефтяных компаний предупреждают, что затянувшаяся блокировка Ормузского пролива уже привела к всемирному топливному кризису.
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