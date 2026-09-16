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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин о возможности стать первым российским главным тренером в НХЛ: «Если представится возможность, почему нет? Я только начинаю свой путь»

Главный тренер минского « Динамо » Сергей Брылин ответил на вопрос о возможности в будущем возглавить клуб НХЛ , став первым российским специалистом на такой должности.

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