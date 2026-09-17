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Воронежские новости

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ПВО Воронежской области сбили 23 беспилотника: повреждены дома и автомобили

ПВО Воронежской области сбили 23 беспилотника: повреждены дома и автомобили

Под удар попали 2 города и 8 районов региона. В одном из населенных пунктов области дроны повредили крышу и остекление одного частного дома, окна еще четырех домов, и легковой автомобиль.

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